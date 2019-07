Copa de Invierno 2019: Boca sigue en carrera y está en semifinales

Boca es el único equipo tresarroyense que sigue en carrera en la 7ma. edición de la Copa Invierno 2019, por la categoría Sub 15 logró el pasaje a las semifinales luego de derrotar a Deportivo Norte de Mar del Plata por 2 a 0, logrando el pasaje a la próxima instancia del certamen. Los goles del Xeneize los anotaron Alex Vega de penal, tras una gran jugada de Franco Martínez, y Valentino Saltapé.



Los otros dos equipos de Tres Arroyos que estaban participando en el torneo tuvieron una participación más que aceptable, en Sub 17 ACDC empató 0 a 0 con Loma Negra y quedó eliminado por penales en los cuartos de final, en tanto que Villa del Parque en Sub 15 empató 1 a 1 con Loma Negra y quedó eliminado por penales en la misma instancia.