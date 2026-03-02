Copa Futuro de Fútbol: destacada tarea de los equipos tresarroyenses

2 marzo, 2026 0

Culminó la primera edición de la Copa Futuro de Fútbol de Inferiores que organizó el Club Independencia de Adolfo Gonzáles Chaves y los equipos tresarroyenses tuvieron una destacada actuación.

Argentino Junior logró dos títulos: en la 2011 por la Copa Oro venció a Independencia por 1 a 0 y en la 2012 goleó a Deportivo Independencia por 6 a 0.

Boca, en la 2013, le ganó en la final a Huracán Ciclista por 2 a 0.

En la 2015, la ACDC goleó en la final de la Copa Plata a Independencia por 4 a 0.

La Escuelita de Fútbol Santa Teresita, en su primer torneo de esta magnitud, tuvo una gran actuación ubicándose cuarto de la Copa Oro en la categoría 2016.

