Copa Tres Arroyos: Huracán es el nuevo campeón

23 abril, 2026 10

En cancha de Olimpo Huracán obtuvo en los penales su primera Copa Tres Arroyos Masculina luego de vencer a Colegiales desde los doce pasos por 3 a 1.

Huracán 1 – Colegiales 1

Formaciones:

Colegiales: Jorge Alonso; Facundo Barbosa, Aaron Cárdenas, Diego Sanabria, Agustín Barrionuevo; Ezequiel Coronel, Owen Toso, Juan Ignacio Marchetti, Pedro Montero; Octavio Retamoso y Tomás Biera. DT: Omar Espinal.

Huracán: Marco Del Río; Felipe Pigueiras, Braian Uzidinger, Federico D´annunzio, Tomás Bustos; Lautaro Domínguez, Tomás Ruso, Joaquín Gutiérrez; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.

Goles: Tomás Ruso en Huracán y de penal Octavio Retamoso en Colegiales.

Cambios: Lucio Barroca por Joaquín Gutiérrez, Juan Martín Cicioli por Felipe Pigueiras, Lautaro Espíndola por Federico D´annunzio, Agustín Zubillaga por Joaquín Villar, Alejandro Caro por Tomás Bustos. En colegiales Juan Ignacio Silva por Pedro Montero, Lautaro Bretscheneider por Owen Toso, Ezequiel Barbosa por Aaron Cárdenas, Manuel Errozarena por Tomás Biera.

Amonestados: Tomás Bustos, Felipe Pigueiras en Huracán, Juan Ignacio Marchetti en Colegiales.

Penales: En Huracán convirtieron Lucio Barroca, Agustín Zubillaga y el decisivo Alejandro Caro, erraron Jean Henríquez y Juan Martín Cicioli.

En Colegiales, convirtió Juan Ignacio Silva, erraron sus penales Octavio Retamoso, Marco Del Rio le atajó el penal a Agustín Barrionuevo y Facundo Barbosa.

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