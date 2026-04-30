Copetonas: Acto por el Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses

30 abril, 2026 0

La Delegación de Copetonas, junto a veteranos de guerra de Malvinas, invita a participar del acto por el Día del Encuentro de los Héroes Copetonenses, el próximo domingo a las 11:00, en la Plaza Héroes de Malvinas, Avenida San Martín 280.

En el acto se contará con la presencia del Capitán de Fragata José Andersen y del Suboficial Principal Maquinista Motorista Blas Fernández, quienes acompañarán esta jornada de reconocimiento y memoria.

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