Copetonas celebró sus 113 años

18 octubre, 2025 0

Con gran acompañamiento de vecinos y autoridades municipales, Copetonas celebró su 113° aniversario.

El festejo comenzó con el acto protocolar, que contó con la presencia del intendente Pablo Garate, el delegado municipal, funcionarios del gabinete y representantes de instituciones locales.

Durante la ceremonia, se destacó la rica historia de la localidad, su crecimiento sostenido y el valor de su gente, que con esfuerzo y compromiso sigue construyendo día a día una comunidad pujante y solidaria.

El intendente Pablo Garate en su mensaje, subrayó:

“Las localidades son el corazón de Tres Arroyos. Celebrar estos 113 años de Copetonas es reconocer la fuerza de su gente, sus tradiciones y su capacidad para seguir creciendo. Estos festejos reflejan lo mejor que tenemos: comunidad, historia y alegría compartida.”

