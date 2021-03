Copetonas: el Instituto Almafuerte ante el desafío de “aprender a funcionar con la nueva modalidad”

El Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas afronta el desafío, como todos los establecimiento educativos, de trabajar adaptándose de acuerdo a las disposiciones vigentes para el dictado de clases en las aulas.

La directora, Maggie Savage, expresó a LU 24 que “todos los grupos fueron divididos en dos burbujas, que concurren alternativamente una semana presencial y otra con actividades remotas”. Esto generó “toda una reorganización interna para garantizar las medidas de ventilación que establece el Plan Jurisdiccional. Estamos tratando de aprender a funcionar con esta nueva modalidad”, manifestó.

“La semana no presencial los chicos están con actividad en sus casas, que es una continuidad de los trabajado presencialmente, y en horarios específicos tienen contacto con los profesores de cada materia”, agregó.

La matrícula es de cien estudiantes, con concurrencia de algunos de la zona rural. “Los chicos son los que más fácil se adaptan creo yo. En principio ellos, al igual que los docentes, están contentos con la presencialidad porque realmente es muy diferente para nosotros trabajar en el día a día y cara a cara por más que haya una intermitencia. Nos facilita mucho el trabajo y el seguimiento de las trayectorias”, sostuvo Savage.

“Los chicos realmente nos han sorprendido a los adultos como han asumido todas las pautas establecidas por protocolo, salvo cuestiones puntuales que hay que ir recordarles. Hacen un ingreso ordenado, están habituados a todos los controles que se realizan al ingresar, respetan la diagramación de espacios, distanciamiento y la organización de las burbujas. En ese sentido, estamos muy contentos aunque institucionalmente nos significó un esfuerzo importante porque son horarios diferentes, ya no existe el timbre como organizador de tiempo y son desafíos a afrontar”.

En cuanto a los recreos, señaló que son al aire libre, cada 90 minutos como máximo, pero “implica que no todos los tienen al mismo tiempo o sectorizar el patio en caso de que coincidan grupos para no mezclar las diferente burbujas”. También dijo que se realizan las actividades correspondientes a Educación Física.

Por último, comentó que “el personal auxiliar tuvo su capacitación y nos acompaña con su funcionamiento constante ya que hay que estar atentos a muchos cosas para asegurar la sanitazisación”.

