Copetonas: Presentaron el concurso de pesca del instituto Almafuerte (audios)

20 septiembre, 2025 49

En instalaciones del instituto Almafuerte de Copetonas, se llevó a cabo el lanzamiento del concurso de pesca que organiza dicha identidad para el 16 de noviembre en Balneario Reta.

En su 13º edición estarán en disputa 3 vehículos, un total de 200 millones en pesos, el valor de las inscripciones es 140 mil la general y 125 mil para damas y cadetes con la posibilidad de pagar en tres cuotas.

En el lanzamiento estuvo presente el Intendente Pablo Garate acompañado por los delegados de Claromecó y Copetonas, además de los clubes y entidades que realizan eventos de esta naturaleza como Cazadores, los clubes de pesca de Tres Arroyos y Claromecó, Marea Roja y el Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq.

A su vez, se sirvió un lunch y pasaron videos de los concursos anteriores y de las obras que realiza permanentemente el instituto en su edificio.

En el inicio se dio lectura a los premios que dispuso el Instituto para disputarse en el concurso y brindaron todos los detalles de la organización.



