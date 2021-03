Copetonas: un futuro prometedor con la instalación del Parque Industrial en la localidad

Copetonas, como muchos de los pueblos que nacieron cuando empezó a pasar el tren, y mantuvieron luego su vida con el cooperativismo como sostén, con la caída de éstos soportes, empezaron a perder población, ya que la gente buscaba un nuevo porvenir en ciudades con mayor aglomeramiento de gente y sobretodo de fábricas en dónde conseguir trabajo. Copetonas hoy se ve inmersa en una nueva realidad, más prospera para toda su comunidad. Mariano Hernández es el delegado de la localidad y comentó en LU24 de qué se trata y en qué se basa éste nuevo crecimiento.

“Yo recuerdo mi adolescencia viendo irse a la gente continuamente, los chicos terminaban el secundario y tenían que irse a estudiar o buscar trabajo a un lugar lejos de acá” sostuvo Mariano en primer lugar, y continuó “vimos los resultados en los censos que se hacían cada 10 años y venían bajando la población, esto se revirtió desde la ruta a Reta, gente de capital viniendo a vivir a lugares más tranquilos, cerca de la costa, y la pandemia también lo aceleró, le da otro vuelo, porque tenemos mano de obra genuina, es una fuente de trabajo que ya el campo no podía demandar más” refiriéndose principalmente al proyecto que ya se está concretando del Parque Industrial exclusivo de la localidad.

En el día de ayer, el intendente Sánchez, el delegado Hernández, y el empresario Dellagiustina se reunieron para ultimar los detalles de la instalación de la primer empresa en éste parque industrial y cómo esto sin dudas significará un antes y un después para Copetonas y la región.

Con respecto a la visita del empresario Dellagiustina, quien ya adquirió un terreno en el loteo del parque industrial, Hernández comentó “nos reunimos el lunes en la delegación, y me contaba que había tenido una reunión muy importante con una funcionaria del Ministerio de Producción de Nación y que había novedades muy buenas, no solamente para su proyecto, sino referido también a algún aporte que están dispuestos desde el ministerio para infraestructura de lo que sería el parquecito industrial”.

Esa buena noticia, que augura futuras inversiones del gobierno, viene acompañado de las tramitaciones finales para la habilitación de éste Parque Industrial “hacen falta dos tramites, para hacer en provincia, que se vieron demorados por la pandemia, una inspección ocular del Ministerio de Agroindustria en el predio, al estar pendiente eso, era lo que nos exigían en el Ministerio de Producción de Nación para gestionar un aporte no retornable para infraestructura del Parquecito”.

Con respecto a la empresa que montará Dellagiustina en Copetonas, el delegado de la localidad contó “él monta una nave industrial de 800 metros y 240 metros de oficinas, lo más importante es la cantidad de empleados, que necesitara 24 empleados directos y después trabajo indirecto, que serán trabajos de pintura, y algunas otras cosas que deberá tercerizar”. Asimismo, expresó que “desarrollan ingeniería, por lo que realizan contratos con empresas del polo petroquímico principalmente” de cualquier tipo de maquinarias. Sostuvo además, que posiblemente no haya 25 personas con necesidad de trabajo en la localidad, y ahí está la posibilidad de crecimiento, cuando tengan que acudir familias de pueblos vecinos a instalarse allí, “curriculums tengo un montón guardados para entregárselo a Dellagiustina, y es todo un desafío, hay mucha gente que con trabajo se van a venir a vivir a Copetonas” indicó.

Para finalizar, manifestó Hernández que “ni bien tenga el tendido de electricidad, en el que se le compró a CELTA los materiales y la Cooperativa Eléctrica de Copetonas realizara la mano de obra, así que ni bien este esa obra realizada, Dellagiustina comenzará con el levantamiento de su empresa en el nuevo parque industrial de Copetonas”.

