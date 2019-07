“Coraje y decisión política para hacer cosas para nuestros pueblos”, la reflexión de Sánchez en el acto de la Independencia

Tras el acto del 9 de Julio que se conmemoró hoy en Plaza San Martín, el Intendente Carlos Sánchez habló con LU 24 sobre esta importante fecha para el país y sobre la actualidad. Destacó el clima hermoso y la cantidad de gente que acompañó el acto.



“El Día de la Independencia es para mirar y reflexionar mucho en momento en que la patria estaba pasando un momento muy difícil un grupo de políticos, representantes de todas las provincias decidieron declarar la Independencia. Ese coraje político realmente es un objetivo que hay que tener todos los que estamos en política en el país”, precisó.

Asimismo destacó que “hay que mirar muy enserio y mirar muy bien la historia para poder seguir con ese coraje y esa decisión política para hacer cosas para nuestros pueblos. Cada uno de los habitantes tenemos algo para hacer, cada uno en su trabajo con la humildad del día a día, hasta el que toma decisiones importantes, creo que tenemos que mirar lo que hicieron aquellos hombres, cómo se jugaron y nosotros jugarnos acá día a día sin mezquindades, sin egoísmos, sin pelearnos entre nosotros por vanidades. Tenemos que trabajar todos los días para sacar este país adelante. Yo creo que eso es lo que nos hace reflexionar un día como hoy a los 203 años de nuestra independencia”.

Fallecimiento de De La Rúa: “Fue un presidente más, con poca suerte”

El Intendente también habló sobre el deceso del ex presidente Fernando De La Rúa que se produjo hoy. “Fue un hombre que trabajo mucho por la política y no le fue bien en su gobierno por distintas situaciones porque muchas veces a uno le va bien o le va mal”, declaró y agregó: “Fue un hombre correcto, no hay cosas para hablar mal de él y no se le conoció ninguna cosa rara o ninguna cosa que pueda dañar a los demás y eso fue importante”.

“Fue un presidente más, con poca suerte”, concluyó.