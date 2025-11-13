Cordero solidario: Tres Arroyos Dona Médula recaudará fondos para futuras colectas

13 noviembre, 2025

Guillermo Jaime, integrante de la Asociación Tres Arroyos Dona Médula organiza para este sábado realizarán un cordero móvil en el predio de la terminal, en la rotonda, sobre San Martín y Ameghino.

“Ya estamos haciendo una preventa de un número por 1500 pesos y dos por 2000” dijo y agregó: intentamos hacerlo muy económico para ganar en el volumen y estamos muy confiados, porque hay muchísima gente que sabe lo que hacemos y a este dinero lo vamos a destinar a comprar cosas para cuando hacemos las colectas”.

Jaime anunció a modo de adelanto que “el 11 de diciembre tenemos la más importante, porque haremos una colecta simultánea con 19 países de Iberoamérica”.

Dijo que “el cordero estará a la una o una y media de la tarde, pero desde las ocho de la mañana habrá gente de la asociación ahí, y podemos cobrar con cualquier billetera virtual o medio de pago; el año pasado nos compró gente de Copetonas, Reta o Benito Juárez por escuchar la radio por lo que agradecemos la difusión, al sorteo lo transmitiremos en forma directa por la página de Instagram de Asociación Civil Tres Arroyos Dona Médula”.

“Nos faltan tres eventos para terminar el año, fue muy rico y lo queremos cerrar de la misma manera”, concluyó.

