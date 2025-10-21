CORDIC organiza su cena de fin de año

21 octubre, 2025 0

La filial Tres Arroyos de CORDIC ( Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco) ya se prepara para celebrar su tradicional cena de fin de año, que tendrá lugar el viernes 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Centro de Jubilados, ubicado en Pedro N. Carrera 355. Para saber más, LU24 se comunicó con Mónica Ramos, referente local de CORDIC, quien dio más detalles del gran evento.

El encuentro, que incluirá cena y baile, es una manera de agradecer y compartir con la comunidad que durante todo el año colabora con la entidad.

El menú será bien completo: empanadas, pollo al libro con ensaladas, lomo de cerdo con salsa champiñón y papas fritas, helado, pan dulce y budines. La entrada —que incluye la bebida— tiene un valor de 40 mil pesos, y además cada persona participará del sorteo de una batidora de mesa.

“Es nuestra forma de celebrar con la gente que tanto nos ayuda. La solidaridad de Tres Arroyos con nosotros es enorme”, destacó Ramos.

La organización destina lo recaudado a ayudar a personas con enfermedades cardíacas que no cuentan con recursos.

CORDIC brinda medicación, cajas mensuales de alimentos, becas escolares para hijos de familias asistidas, y también colabora con calefacción en invierno para los pacientes que lo necesitan.

“Cuando el hospital no puede proveer los remedios, nosotros los conseguimos a través de una farmacia con la que tenemos convenio. Además, ayudamos a quienes no tienen obra social o trabajo”, explicó Ramos.

La institución, que en agosto cumplió 60 años de trabajo ininterrumpido, sostiene su labor gracias a la feria solidaria que funciona los lunes, miércoles y viernes, donde se venden prendas y artículos del hogar donados por vecinos.

Una vez al mes realizan una feria especial, con precios únicos de 500 pesos por prenda, para acompañar también a quienes atraviesan dificultades económicas.

Las entradas para la cena pueden solicitarse a los teléfonos (2983)-615330 o (2983)-643352.

“Nos ayudan, y nosotros ayudamos también”, resumió Mónica, quien adelantó que sortearán una tarjeta para los oyentes del programa.

Volver