Cordiglia aseguró que le transmitieron quejas sobre el accionar policial en Reta y que se está “corrigiendo”

5 febrero, 2021 Leido: 273

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, advirtió tras lo sucedido en Reta que varios vecinos transmitieron su disconformidad con el accionar policial, en aspectos que se están corrigiendo. En este sentido, dijo no haber recibido “denuncia puntual contra un efectivo policial aunque si reclamos con la actividad en general y cómo se desarrollaba la tarea”. “Algunos estaban a favor de lo que se hacía y otros no, somos seres humanos y tenemos opiniones compartidas y divididas, le agregamos el condimento de la pandemia y por ahí pasó este tipo de inconveniente o fastidio que tenía la gente, pero ya está corregido”, aseguró.

Consideró que el ataque al Destacamento policial “si bien fue un hecho aislado, tiene que tener un fundamento, independientemente de las personas, si hay algo que tenga que ver con la característica desde la operatividad o todo lo que pueda aportar desde la Secretaria se monitorea y se hacen reuniones periódicas con el jefe comunal Fernández para corregirlas si es que existieron”.

El funcionario explicó que “el cambio de jefe y el traslado de personal fue efectuado por el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el aval nuestro”.

“Contrariamente a lo que dijeron me reuní con comerciantes que trajeron distintas inquietudes porque esto tenía un fondo de gente que no estaba conforme y habia situaciones que desde la Municipalidad o la Secretaría no estaban de acuerdo y estamos corrigiendo algunos temas que también tenían que ver con algo que nos viene trayendo bastante dolores de cabeza, que son lo son los horarios y las distintas actividades. No nos olvidemos que, independientemente de la pandemia, ya existían leyes y ordenanzas previas respecto a horarios y cierre de lugares que tienen distintas actividades, ya sean restaurantes o donde se vende alcohol. En esto está trabajando fuertemente la Dirección de Inspección”, sostuvo.

Por otra parte, Cordiglia confirmó que desde su área se sumarán a los controles de nocturnidad que hará personal de ReBA en Tres Arroyos durante el fin de semana largo de Carnaval.

