Cordiglia desmintió a “Pity” y repasó los trabajos hechos en la Comisaría y otras dependencias

16 agosto, 2021 Leido: 70

El secretario de Seguridad municipal, Jorge Cordiglia, salió al cruce del reclamo del candidato a concejal del Frente de Todos, Julio “Pity” Federico, y aseguró que se repararon totalmente los techos de la Comisaría Primera, “y hace mucho tiempo que no se llueve”. Además, indicó que está activo en el Ministerio de Seguridad el expediente para la construcción de una nueva dependencia policial al lado del Ente Vial Descentralizado, “para lo cual ya se le aportó a la Provincia, que se haría cargo del financiamiento, la documentación catastral y todo lo necesario para que se concrete la obra. No obstante, como conocemos los tiempos de la Provincia, asumimos el compromiso de mejorar las condiciones en las que se trabaja en la Comisaría Primera, reparando las filtraciones y realizando un trabajo integral en los techos, al tiempo que se está gestionando la posibilidad de acelerar el trámite para que recupere el servicio de gas. Y se puso en valor el primer piso, donde está funcionando la Policía Comunal desde que cambió la estructura que disolvió la Departamental”.

Cordiglia también advirtió que se han hecho trabajos de infraestructura en el Centro de Reentrenamiento Policial y la dependencia de Coordinación del CPR que funcionan en Lamadrid al 1900. “Allí se hizo reparación del techo y pintura, y además se construyeron dormis para que descansen efectivos que vienen a cumplir funciones desde otros lugares”. Y desmintió que no funcionen las cámaras de monitoreo. “Habitualmente sufren vandalismo, pero puede haber no más de 2 o 3 rotas por esta razón, el resto funciona. Y con respecto al 147, el servicio funciona con ese y otros tres números, el 430910, el 431015 y la línea gratuita 0800 999 6637. La empresa Personal desvía la llamada al 147, y hemos hecho varias gestiones para resolver eso, pero para el resto de las empresas no hay inconvenientes”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia del trabajo de Narcotráfico en la prevención y esclarecimiento de casos de comercialización de estupefacientes, “para los que en los últimos tiempos se han hecho procedimientos y secuestros importantes”, y anticipó que se trabaja fuertemente en la gestión para que se cree una Subdelegación local de esa fuerza descentralizada, “jerarquizándola y asignándole un lugar físico para funcionar”.

