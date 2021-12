Cordiglia destacó el operativo implementado en el festival que se realizó en Huracán

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, destacó por LU 24 el trabajo realizado en el festival llevado a cabo días atrás en el estadio Roberto Lorenzo Bottino de Huracán e informó que la fiesta que públicamente se anuncia para concretarse en Claromecó aún no fue autorizada.

“En el operativo en el Club Huracán no tuvimos ningún inconveniente, puede haber habido alguna pelea, pero como ocurre siempre y fue contenida. Se hizo un muy buen trabajo no solo desde la Secretaría de Seguridad sino desde la Policía, Patrulla Urbana y la gente de seguridad privada que estuvo en el evento durante los tres días”, explicó.

Asimismo, hizo hincapié en la coordinación y el trabajo en equipo llevado a cabo. “Se actuó en conjunto y de manera muy positiva”, valoró.

Por otra parte, afirmó que no hay solicitudes para realizar fiestas de fin de año en Tres Arroyos. “Hay una sola que está pendiente para Claromecó pero aún está en la etapa de presentación de documentación que no está terminada, así que hoy por hoy no estaría habilitada. Se pidieron los mismos requisitos que para el festival realizado en Huracán”, aseguró.

