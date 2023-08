Cordiglia: “Está identificado un celular por la amenaza de bomba”

11 agosto, 2023

El Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia dijo a LU 24 que se logró identificar una de las líneas desde donde se amenazó a una de las escuelas (la Secundaria 2) por el aviso de la existencia de una bomba en la mañana de este viernes. Asimismo, dijo que fue una falsa alarma, lo que se comprobó luego de la revisión de los establecimientos educativos en los que se había denunciado”.

“Fueron dos llamados uno a las 9 de la mañana en la Secundaria 2 (ex Colegio Nacional) y luego en la Secundaria Técnica 1, aplicándose los protocolos de evacuación de los alumnos; luego recibimos a los bomberos de Necochea y a las tres de la tarde, comprobaron que no había ningún elemento”, describió.

“El mal momento no solamente lo pasan los chicos, sino que moviliza a las fuerzas vivas que tienen que acudir ante estas características; hubo versiones que habría una tercera llamada y otra especie que se había encontrado una bomba lo que fue totalmente inexacto”, argumentó.

Elecciones: el trabajo de la Secretaría

En otro orden y respecto a la función que cumplirá el organismo a su cargo en el contexto electoral, Cordiglia expresó que “el trabajo fuerte comienza a las cero del domingo ya que no tiene que haber ningún tipo de actividad normal y venta de alcohol; los efectivos de control del comicio son de la infantería de Marina y están llegando este viernes, y se quedarán en las escuelas hasta la finalización del acto electoral”.

