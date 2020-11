Cordiglia: La temporada estival y el trabajo de guardavidas comenzarán el 5 de diciembre

19 noviembre, 2020

El 5 de diciembre comenzará la temporada estival, y con ella el trabajo de los guardavidas en las playas del distrito. Así lo indicó el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, de cuya órbita dependerá ahora el servicio de cuidado de los bañistas. “Ayer nos reunimos con la Asociación de Guardavidas, y en este momento hay otro encuentro con los jefes de cada playa.

Estamos reajustando temas en función de los encuentros que hemos tenido y también de experiencias anteriores que no fueron de las mejores, pero todo además en el marco de la pandemia y con los protocolos que siguen bajando de Provincia para una forma de trabajar que será distinta a la de otros años”, indicó.

Además, señaló que fue necesario trasladar a la sede de su cartera todos los elementos que utiliza el servicio, para su puesta a punto. Mientras tanto, aún no se ha establecido cuántos serán los trabajadores que estarán este verano en las playas, no obstante lo cual ya está disponible el registro de guardavidas que, con 168 personas, está previsto en la ley provincial vigente. “Este listado contiene una suerte de scoring en función del cual también se harán las contrataciones, y que abarca varias cuestiones como la experiencia en determinadas playas. Los jefes, en tanto, serían en la mayoría de las playas los que ya estaban trabajando el año pasado”, puntualizó.

Cordiglia fijó en principio como fecha de finalización de la temporada, sujeta a la dinámica de un periodo estival atípico, el 7 de marzo. Y adelantó que, como otros veranos, la incorporación de trabajadores de playa será escalonada y en función de la demanda. Finalmente, aseguró que ha tenido que estudiar cuestiones vinculadas al funcionamiento de turnos, que por ley seguirán en seis horas, y pago de horas extras, “para que se den de manera equitativa y no existan conflictos como en oportunidades anteriores”.

