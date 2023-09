Cordiglia le respondió a Garate

20 septiembre, 2023

Luego de que, en la jornada de ayer martes, el presidente del Concejo Deliberante Martín Garate, apuntara contra Jorge Cordiglia por su ausencia en la reunión para analizar aspectos vinculados con los festejos de la primavera, el Secretario de Seguridad dio respuestas para el funcionario.

Ante esto, Cordiglia remarcó: “estamos todos desarrollando actividades y por eso no se concurrió, no festejo nada, al contrario, estoy trabajando todos los días. Si tanto le interesa la seguridad, las puertas de la secretaría están abiertas. En mis cuatro años de gestión, no lo he visto nunca por acá.”

Y enfatizó: “no entendí muy bien, quizás se habló desde el enojo. He ido muchas veces al Concejo Deliberante y he dado la cara. Cuando no he podido, he hecho el aviso correspondiente. No coincido en absoluto con que soy irresponsable e irrespetuoso, las cartas están sobre la mesa.”

