Cordiglia: “Se piensa en un plan de semaforización en un proyecto a mediano plazo”

31 julio, 2023

El tema del tránsito, las infracciones por alcoholemia y los choques cotidianos que se producen en la ciudad está vigente, por lo que LU 24 consultó al Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia quien explicó que se trabaja en un plan de semaforización a futuro, en un proyecto a mediano plazo, con estudio de costos a implementar en las principales avenidas a futuro.

“Tenemos esquinas conflictivas bastante identificadas, respecto al tránsito ciudadano, y en general respecto a todo el circuito urbano, y entendemos que la semaforización tiene que garantizar una salida que tenga una luz verde para dar continuidad, sincronizada”, expresó.

En otro aspecto y sobre el control que implementa personal del área a su cargo, el funcionario explicó que se realizan “de manera sorpresiva tanto en la ciudad como en las localidades y que el registro por alcoholemia dentro de la nueva ley de alcohol cero arrojó un pico máximo de 22 vehículos secuestrados en su momento, y en los últimos procedimientos efectuados, se ha llegado en un fin de semana a cinco o seis”.

En caso de labrarse una infracción, explicó, “se procede al secuestro del vehículo, la licencia de conducir y se lo pone a disposición del Juzgado de Faltas, luego de pagar la multa y el acarreo, cuyos valores rondan los 60 mil pesos, se puede retirar el vehículo, pero si el Juez lo considera se puede retener la licencia por más tiempo al infractor”.

“Se arma una base de datos de los infractores que queda en la secretaria de Seguridad”, sostuvo.

Cordiglia destacó “el trabajo del Centro de Monitoreo, se han colocado 278 cámaras contando las de las localidades y el contacto e intercambio datos y tecnología se tiene siempre, hemos logrado tener dos anillos en las salidas y entradas de la ciudad; en Claromecó hay 19 cámaras operando. No hay nada que se este haciendo sin la tecnología, la que debe actualizarse por supuesto, pero el sistema no es obsoleto, y no comparto en absoluto algún tipo de declaraciones realizadas en los últimos tiempos”.

Volver