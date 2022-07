Cordiglia se reunió con concejales, con el local nocturno de Moreno en el eje de debate

Tal como estaba anunciado, la Comisión de Obras Públicas y Seguridad concretó hoy una reunión que estaba pendiente con el titular de la Secretaría de Seguridad, Jorge Cordiglia. Allí hubo un amplio temario de debate, sobre todo enfocado a los pasos y áreas municipales que intervienen en la habilitación de un local nocturno y orientado al caso del establecimiento ubicado en Moreno al 200, hoy cerrado. Y el funcionario negó en varias oportunidades que el Municipio haya recibido un informe oficial de Bomberos advirtiendo que ese local carecía de certificado antisiniestral.

“La Secretaría de Seguridad no habilita los comercios; cuando me preguntan por qué un local no tenía esto o aquello, le están preguntando a la persona equivocada. Nuestra función como Secretaría de Seguridad es ir al comercio, y si está la habilitación, se hace un acta que deja en claro qué vencimiento tiene y quién la firma; si no está, tenemos potestad de clausurar. Cuando se encontraron los menores en un local nocturno, le corresponde a la justicia Correccional dictaminar porque se está violando la Ley 14.050, que es la que determina la prohibición de permanencia de menores y mayores en un local nocturno. Es la justicia la que decide cómo proceder. El cartón de habilitación estaba en ese local”, especificó Cordiglia.

“Y dependiendo qué comercio, siempre en el caso de locales nocturnos, es función nuestra hacer constar en actas si la habilitación no corresponde a la actividad que se está desarrollando en el local. Y si se cuenta o no con la habilitación de REBA (el registro de comercialización de bebidas alcohólicas)”, puntualizó, describiendo cuáles son las funciones del área que encabeza. En este punto aclaró que la Secretaría de Seguridad sólo interviene para habilitar fiestas eventuales, mientras que en el resto de los comercios, se limita a constatar habilitaciones ya otorgadas por Industria y Comercio.

Daiana de Grazia, en tanto, le planteó a Cordiglia lo sucedido con el informe de Bomberos de De la Garma que indica que, por las modificaciones edilicias que el propietario realizó en el local de avenida Moreno, su certificado antisiniestral “cayó”, y que el 22 de abril último esa situación le fue informada al Municipio. Cordiglia negó que esa nota haya llegado al Municipio, y advirtió que “esa nota de Bomberos es una copia de un informe que hacen sobre varios comercios, donde dice que se visitaron y nunca dice qué pasó, si están bien o no, si están o no habilitados. Es Industria y Comercio el área que debería haber recibido esa nota, ya que es el área que reúne los cuatro ítems aptos para habilitar: antisiniestral, Bromatología, Electrotecnia y Obras Particulares. Llamé antes de venir aquí a Industria y Comercio, y la nota no está. Yo no puedo dar explicaciones por un área que no me corresponde. Y es una desprolijidad de Bomberos informarlos a ustedes y no a nosotros, de hecho hemos pedido la nota y no la recibimos”.

Cordiglia mantuvo varios intercambios con los concejales opositores, especialmente con Daiana De Grazia y Cristian Ruiz (Juntos) y Julio Federico y Paola Salerno (Todos), apuntadas básicamente a la discusión en torno a la habilitación del local de Moreno al 200. Y también partieron cuestionamientos a la justicia, ya que a criterio de algunos ediles, no es aceptable que el mismo bolichero tenga varias infracciones en su haber pero sin sentencias firmes.

“No permito que duden de mi honestidad”

“No voy a permitir que se me endilguen cuestiones que pongan en duda mi honestidad, ni tampoco funciones que no son de mi área”, advirtió Cordiglia a LU 24. Tras el encuentro, el titular del área de Seguridad indicó que “se tocaron los mismos temas que ya se habían tratado en la reunión con Claudio Cuesta; volví a aclarar cuál es el rol de la Secretaría de Seguridad respecto a las habilitaciones, y coincidimos en que quizá sea necesario modificar la ordenanza respecto a las habilitaciones porque hay rubros que no existen y a veces se complica el control”.

El funcionario admitió, respecto del desarrollo de la reunión, que para favorecer un tratamiento más amplio del tema se requeriría la presencia de otros actores involucrados, lo que en principio se pretende subsanar con una nueva reunión. “Se generaron cruces de información respecto de las fiestas eventuales y de las que se realizan en un local comercial. Por eso quizá hace falta seguir aclarando algunos aspectos, por eso la semana que viene se haría otra reunión”, consideró.

Respecto del planteo de los concejales en torno a las quejas de vecinos del local de avenida Moreno, Cordiglia aseguró que “se generó un operativo de nocturnidad, con recargo de servicios, con entre 23 y 25 efectivos, nueve móviles e incluso unidades de Caballería. Pero se habló de observar la posibilidad de horarios alternativos, para ver si se puede reducir la cantidad de gente que sale al mismo tiempo, porque 500 personas que discuten y pelean, con algún grado de alcohol encima, son difíciles de controlar”.

También estimó que hay limitaciones al accionar policial, “porque los menores no se pueden subir a los móviles y si hay que quedarse custodiándolos es un móvil y un efectivo menos para controlar al resto”. Y declinó opinar sobre la labor de la justicia.

