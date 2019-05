Cordobeses diseñan, fabrican y distribuyen “ropa inclusiva”

Pako- Peko es una empresa radicada en Córdoba, creada por una familia del lugar que hace 10 años comenzó fabricando remeras y que con el tiempo fue creciendo de manera sostenida, incorporando nuevas ideas y diseños, pero que en su caso particular, ofrece un producto que se distingue del resto y es que su indumentaria, cuenta con prendas con estampas en braille o ilustran el lenguaje de señas.

“Empezamos con la marca, fuimos creciendo y surgiendo ideas. Hoy lo que marca la propuesta es la inclusión. Empezamos haciendo remeras y en poca cantidad y a medida que pasaron los años surgió la idea de remeras con braille, lo que ha tenido buena repercusión no solo en los chicos no videntes, sino en quien los acompaña. Y en vez de hacer casting de chicos hacemos sorteos, para incluir a todos y que puedan participar para que formen parte de los catálogos y publicaciones de la empresa”, describió Julia Urquiza a LU24.

Mencionó que “mi hermana más grande es psicóloga, yo soy diseñadora industrial junto a otra, y la menor es publicista, que hace los diseños. Mi prima hace rehabilitación y de todo eso, salió la idea de escuchar a todos, no solo a la moda, sino a los papás. Agregamos talles más grandes y así fuimos incorporando cosas nuevas, solo escuchando a la gente. Cuando uno vende, no es lo mismo venderles a los padres, que a los chicos. Ellos están felices, porque sus amigos pueden entender su lenguaje, entendiendo que hay otras formas de comunicarse también”, remarcó.

Pako Peko cuenta con talles “desde 0 al 16” y se caracterizan por ser talles amplios.

“Tenemos un chico que nos ayuda en las estampas. Hicimos pruebas para que tuvieran más relieve por el braille. Vamos aprendiendo nosotros también a medida que vamos investigando”, comentó en base al proceso de elaboración.

Agregó que cuentan con un local de venta mayorista y minorista. “Fabricamos y diseñamos”, destacó julia.