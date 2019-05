Corina Fernández Zotes protagoniza el videoclip de una figura de la música egipcia

La bailarina tresarroyense Corina Fernández Zotes acaba de grabar, en El Cairo, un videoclip para Ashraf Noor, una figura de la música egipcia. “El está lanzando con este material su carrera solista, así que me enorgullece que me haya elegido en el inicio de su carrera. Lo más sorprendente es que no tengo una presentación como bailarina sino en la actuación. El tema se llama Baskoota, que significa ‘Dulce’, y es una canción romántica que habla de lo que expresa la mirada”, anticipó Corina a LU24.



El videoclip serán lanzado oficialmente cuando finalice el período de Ramadán, y en este sentido, la tresarroyense que despliega desde hace años una brillante carrera como bailarina en el mundo árabe, aseguró que “estoy muy ansiosa por verlo completo, ya que trabajamos muchas horas en la grabación”.