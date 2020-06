Cornejo asegura que Mendoza “tiene todo” para independizarse

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que esa provincia “tiene todo para vivir como un país independiente” y las redes sociales estallaron bajo el título “Mendoexit”.

Esta posibilidad se viene hablando desde el triunfo de Alberto Fernández en las últimas elecciones presidenciales y el desencanto que esto generó en la mayoría de los mendocinos.

A partir de las declaraciones de Cornejo, las opiniones sobre la autonomía mendocina se volvió tendencia en redes: hay fotos de “pasaporte mendocino”, otros que dicen que “quedan las últimas visas” y algunos que anticipan el posible símbolo.



Más allá de las bromas en internet, el también diputado nacional fue contundente con sus dichos en el marco del conflicto que hay en Mendoza por la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

“No me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”, refirió sobre el Gobierno Nacional.

Para Cornejo, el Gobierno está “perjudicando” las posibilidades de que la provincia construya esa represa.

“El problema es político. El Gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa -reflexionó Cornejo – Mi opinión es que la van a seguir trabando. Y espero que no traben los pagos porque si eso pasa hay que ir a la Justicia a ejecutar cada una de las cuotas que nos deben”.

“Estamos lejos de tener autonomía, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”, añadió. (La Nación y La Nueva).

