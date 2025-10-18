Coro Iglesia Reformada: Concierto de Góspel y Jazz en La Sarmiento (audio)

18 octubre, 2025 27

Este sábado a las 20:30, el coro de la Iglesia Reformada se presentará en la Biblioteca Sarmiento con su repertorio de Góspel y Jazz

La Directora, Belén Altamirano visitó nuestros estudios y dijo “el Jazz es un género musical que le encanta todos nuestros integrantes, en base a eso y a nuestro archivo histórico, armamos este concierto, además estará presente Chiqui Nielsen quien no dudó en aceptar nuestra invitación”.

“El primer día que presenté esta propuesta se sumaron con gran felicidad. Venderemos entradas en puerta valdrán 10 mil pesos, por lo que invitamos a la comunidad”.

Sobre el Góspel mencionó, “siempre toca la fibra más sensible de las personas, si comprendes cada canción te genera sentimientos muy hermosos y recuerdos”.

“Empecé con la música a los 7 años, inicié mis estudios a los 14 años y hoy con 34 te puedo decir que es mi día a día, en cada ocasión me genera sentimientos muy hermosos”, concluyó.

Volver