Coronavirus: 12 nuevos casos positivos en Tres Arroyos

27 septiembre, 2020 Leido: 0

En el informe de este sábado sobre la situación en nuestra ciudad por el COVID 19, el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, dio a conocer que se recibieron informes del sistema público y privado de 64 análisis, de los cuales, 12 fueron positivos y 52 negativos.



Asimismo, Guerra indicó que la persona de sexo femenino fallecida este viernes, dio positivo a la enfermedad, por lo que ahora el distrito lleva tres fallecidos a causa de este virus.

“Se terminó de realizar el estudio epidemiológico a través de PCR de todo el personal del geriátrico habiendo recibido todos los estudios como negativos, quedando cinco pacientes el geriátrico pendientes de resultados, los que se esperan para las próximas 24 horas”, agregó el funcionario, y relató que “fueron dados cinco pacientes de alta, y en la sala COVID se encuentran internados 9 personas de las cuales 2 están esperando el estudio, y los otros 7 son casos positivos, y en Terapia Intensiva se encuentran otros dos pacientes, uno de ellos también a la espera de resultado”.

“Evitar las reuniones sociales o familiares ampliadas”

“Luego del análisis que realizamos de todos los pacientes positivos la conclusión es que todos tienen nexo epidemiológico tanto familiar como social por lo que seguimos sosteniendo que es importante evitar las reuniones sociales o familiares ampliadas, ya que es ahí donde nosotros vemos que todavía la cadena de contagios en nuestra ciudad no podemos detenerla. De todas formas es importante que el índice de positividad de acuerdo a la estrategia de testear muchos pacientes y aislar muchos contactos, ha hecho que el índice de positividad se reduzca, y eso es muy bueno, y se mantiene estable el índice de pacientes activos”, agregó.

25 estudios pendientes

“Quedan pendientes 25 estudios desde el comienzo de la semana debido a que no han informado desde el Hospital Penna porque ellos toman resultados al azar, por lo que hemos decidido enviar estos últimos estudios a centros privados”, dijo.

“Hasta que la vacuna no esté, distanciamiento, barbijo y medidas de higiene”

Una vez más, Guerra reiteró que “tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, el uso de barbijo y las medidas de higiene, tratar de evitar las reuniones familiares ampliadas, los cumpleaños, las reuniones sociales, circular hacia lo que nos resulta imprescindible; tratar aun al aire libre de mantener el distanciamiento, usar el barbijo, no compartir el mate, no compartir las bebidas, son las únicas medidas que tenemos al alcance y producen resultados, y hasta que la vacuna no esté disponible, vamos a tener que acostumbrarnos a manejarnos de esta forma, sin prohibiciones pero con todas las medidas propuestas de distanciamiento”.

Volver