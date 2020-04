Coronavirus: 172 nuevos casos en el país, totalizan 3607 infectados

24 abril, 2020 Leido: 184

Hoy fueron confirmados 172 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 3.607 positivos en el país.

Del total de esos casos, 887 (24,6%) son importados, 1.562 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Se registraron 9 nuevas muertes. Son cuatro mujeres, una de 89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); otra de 89 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, residente en la provincia de Córdoba. También fallecieron cinco hombres, dos de 76 y 31 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), otro de 61 años, residente en la provincia de Misiones; otro de 68 años, residente en la Provincia de Buenos Aires y uno de 45 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 176.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

– Buenos Aires 61 | 1181

– Ciudad de Buenos Aires 79 | 916

– Catamarca 0 | 0

– Chaco 7 | 287

– Chubut 0 | 2

– Córdoba 3 | 269

– Corrientes 4 | 39

– Entre Ríos 0 | 22

– Formosa 0 | 0

– Jujuy 0 | 5

– La Pampa 0 | 5

– La Rioja 2 | 47

– Mendoza 0 | 75

– Misiones 1 | 6

– Neuquén 0 | 104

– Río Negro 11 | 180

– Salta 0 | 3

– San Juan 0 | 2

– San Luis 0 | 11

– Santa Cruz 1 | 42

– Santa Fe 3 | 239

– Santiago del Estero 0 | 12

– Tierra del Fuego 1 | 126**

– Tucumán -1*** | 34

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 12 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

***Un caso notificado en la provincia de Tucumán, se reclasificó por residencia en la provincia de Córdoba

