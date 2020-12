Coronavirus: 24 y 25 de diciembre el Ministerio de Salud no brindará reportes de muertes y contagios

24 diciembre, 2020 Leido: 26

Esta tarde el Ministerio de Salud de la Nación informó que los días 24 y 25 de diciembre no habrá reporte de muertes y contagios por coronavirus.

“Debido al asueto del día de hoy y el feriado del 25 de diciembre, no se realizarán los reportes vespertinos sobre la situación de COVID-19 en Argentina. Los mismos serán informados el día 26 de diciembre”, indicaron desde el Ministerio.

Desde el 5 de marzo es la primera vez que la cartera no entrega el informe que revela la situación diaria en cuanto al coronavirus.



Y agregaron: “Se repetirá esta misma modalidad durante los días 31 de diciembre y 1 de enero, donde los resultados serán informados el 2 de enero respectivamente”.

En el último reporte se comunicó que son 3.390 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54%, mientras que en el AMBA es de 58,9%.

Esta mañana llegaron al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. En un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Rusia, las dosis comenzarán a ser distribuidas en todo el país para dar inicio a la campaña de inoculación en la Argentina, tras un encuentro que mantendrá el presidente Alberto Fernández el fin de semana con los gobernadores.

”Hoy es un día de mucha esperanza, de mucha expectativa y muy emotivo para todos los argentinos y argentinas, que tras la llegada de la vacuna comienza a vivir esa expectativa de poder salir de esta pandemia que tiene de rodillas al mundo y a la Argentina también”, sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Ginés González García, y al embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov.

“Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19. Nuestra sincera gratitud con Sputnik Vaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro país. Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aún no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos”, redactó esta tarde el presidente Fernández en su cuenta de Twitter.

Y destacó: “Ahora comienza la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, en la que el personal de salud volverá a ser fundamental. Esta noche, cuando brindemos, hagámoslo por ellos y por los que ya no están. Y cuidémonos, que es lo más importante. Feliz Navidad”.

Inicialmente, estas dosis están dirigidas a la vacunación del personal de salud de mayor exposición y riesgo, lo cual fue acordado oportunamente con los ministerios de Salud de las jurisdicciones.

El intervalo mínimo es de 21 días, transcurrido ese plazo debe aplicarse la segunda dosis y no reiniciar los esquemas. Las aplicaciones son intramusculares y se realizan en el brazo.

