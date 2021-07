Coronavirus: bajan los contagios y fallecimientos en Tres Arroyos, pero la mortalidad sigue alta en la región

Los contagios semanales acumulan seis caídas en las últimas siete semanas y hoy apenas constituyen el 35% de lo que eran a fines de mayo; no obstante, el número de muertes causadas por el Covid-19 sigue sin mostrar bajas significativas en la región. Esta semana los fallecimientos totales en el ámbito de Región Sanitaria I fueron 59. Es el menor registro de los últimos tres meses, pero no muy alejado de la media de 70 fallecimientos semanales que se viene advirtiendo desde el 15 de junio. En Tres Arroyos, en cambio, se puede decir que los dos guarismos están en descenso. Hace exactamente un mes, en la semana del 17 al 23 de junio, hubo nueve decesos, y la cifra descendió a 1 en la semana del 8 al 14 de julio. Y los contagios cayeron alrededor del 41%

El número de nuevos casos en el ámbito de la Región Sanitaria I fue de 1.832; es decir, 1.100 menos que hace un mes (-58%) y casi 600 menos que la semana pasada (-31%).



¿Por qué las muertes no descienden a la par de los contagios? Según explicó el doctor Gabriel Peluffo, director del Hospital Interzonal Dr. José Penna, esto se debe al tiempo que pasan en terapia intensiva los pacientes contagiados antes de que el virus les provoque la muerte.

“Entre el 60% y el 70% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva con covid terminan falleciendo; antes de eso, pasan en internación de entre dos a cuatro semanas. Esto quiere decir que el número de fallecimientos que estamos viendo hoy no es un reflejo de los contagios actuales, sino de los de hace dos o tres semanas”, explicó por LU2.

“Si los contagios siguen bajando, en dos o tres semanas debería verse un descenso de las internaciones y de los decesos. Hoy el impacto es muy leve”, añadió el profesional.

Disparidad

Bahía Blanca es el distrito de la región con la evolución más dispar de contagios y fallecimientos.

Esta última semana tuvo 892 casos nuevos, el menor registro de las últimas 15 semanas. De hecho, para hallar un conteo más bajo hay que remontarse a la última semana de marzo, cuando la cifra oficial de contagios fue de 554.

Sin embargo, esta misma semana debió lamentar la cifra más alta de muertes del último mes. En total sufrió 31 fallecimientos, contra 25, 25 y 28 de las tres semanas previas, respectivamente.

Si la comparación se hace entre quincenas el resultado también es negativo: 56 fallecimientos en la actual, contra 53 durante la previa.

Lo mismo ocurrió en Coronel Suárez. Ese distrito tuvo esta semana 144 casos nuevos, el menor registro de los últimos tres meses; sin embargo, sufrió 6 fallecimientos, uno de los números más altos de las últimas cuatro semanas.

Desde que comenzó la pandemia se registraron en Bahía y la región 83.247 contagios y 1.897 fallecimientos. La tasa de mortalidad es del 2,28%; es decir, por cada 10 mil contagiados fallecen 228.

Coronel Rosales, en tanto, había tenido un fallecimiento la semana pasada y dos en la anterior a esa. Esta semana sumó 4 muertes más, aunque el número de nuevos contagios registrados (80) fue el segundo más bajo de las últimas 16 semanas.

Afortunadamente, no todos los municipios de la zona están en la misma situación. De hecho, varios de ellos registraron importantes caídas en el número de víctimas fatales causadas por el Covid-19.

El caso más relevante es el de Villarino. El distrito sureño no registró muertes en esta últimas semana, lo que contrasta con las 8 víctimas fatales que había sufrido en los primeros siete días de julio.

El número de fallecidos también bajó sustancialmente desde la semana pasada a la actual en Patagones (de 8 a 3) y en Tres Arroyos y Tornquist (de 5 a 1).

Otro dato relevante: al igual que Villarino, Saavedra, Puan y Monte Hermoso cerraron la segunda semana del mes sin fallecidos por Covid-19.

Contagios en picada

Nada menos que 14 de los 15 distritos que conforman Región Sanitaria I registraron una caída del número de contagios semanales entre la primera quincena de este mes y la segunda de junio. La única excepción fue Patagones, aunque el incremento que sufrió fue mínimo: apenas 4 casos más (+1,4%).

En el resto de los distritos los contagios descendieron entre el 7,9% y el 62,5%.

Este último porcentaje correspondió a Adolfo Gonzales Chaves, distrito que pasó de 48 a 18 casos entre una quincena y la otra. Actualmente esa población tiene entre 10 y 12 casos activos, la cifra más baja de toda la zona.

También fue muy importante la merma de casos que registraron Coronel Dorrego, que pasó de 291 a 143 contagios entre una quincena y otra (-50%); Puan, que saltó de 170 a 92 (-45,9%); y Coronel Suárez, de 549 a 327 (-40,4%).

En las primeras dos semanas de julio los casos acumulados fueron 4.232; en promedio, 302 por día. Esta es la cifra más baja desde marzo, cuando había sido de 93 por jornada.

Si el análisis se limita a esta semana y la anterior, 12 de los 15 distritos registraron caídas en el número de casos.

La más llamativa fue la de Coronel Dorrego, que pasó de 102 a 41 casos (-59,8%), seguido por Villarino (-45,7%), Puan (-44,1%), Monte Hermoso (-43,5%) y Tres Arroyos (-41,7%).

Entre aquellos que tuvieron un incremento de los casos, el único para seguir de cerca es Saavedra, que pasó de 22 a 48; es decir, registró una suba de los contagios del 118,2%. En Rosales, en tanto, la suba fue del 9,6%, mientras que en Gonzales Chaves fue del 100%, aunque con números muy bajos: pasó de 6 a 12.

En total, esta semana se contaron 1.832 casos en Bahía Blanca y la zona, la cifra más baja desde los 1.652 anotados entre el 1 y el 6 de abril pasados.

Con una tasa de mortalidad del 2,28% y este nivel de contagios -en torno a los 1.800 cada siete días-, el número de fallecimientos debería descender en breve y situarse en torno a los 40 semanales.

