Coronavirus: Carlos Sánchez pidió “seguir trabajando, unidos y con mucha conciencia”

24 agosto, 2020 Leido: 218

El intendente municipal del distrito, Carlos Sánchez habló con LU 24 luego que se diera a conocer este domingo el segundo caso positivo por COVID-19 en de Tres Arroyos, que afecta a una jubilada.



Sánchez relató diversos aspectos relativos al trabajo realizado desde la comuna y sostuvo “hemos venido trabajando desde mitad de marzo, fuertemente con todo lo que sabíamos y lo que no sabíamos, éramos muchísimos los que no sabíamos; al mundo lo había sorprendido y tratábamos de ver cómo abordábamos este problema lo mejor posible hacia la comunidad y hacia nuestros familiares”.

“Se pudo ir zafando de la situación y se sabía que en algún momento iba a ser hasta normal, ya que era como parar el agua con la mano, entonces analizamos todo, los controles con más o menos cuarentena y con el problema económico que genera la pandemia, ya que la gente necesita trabajar”, relató.

“La disyuntiva y el trabajo fue muy discutida por nosotros, y ahora apareció otro caso, y seguro habrá uno o más, ya que en la gran mayoría del país sucede, no veo porque no tenerlo nosotros, por lo que hay que redoblar los esfuerzos, ya que sabemos que esto es muy multiplicador, muy contagioso”, sostuvo.

“Hace cuatro meses habíamos cerrado todo, prácticamente sin tener el problema, y ahora que hay miles de contagiados y numerosas muertes en Argentina, vamos tratando de sumar a nuestra experiencia la experiencia ajena, para contrarrestar lo que está pasando y en este caso, por este caso específicamente, es que la señora y su familia que pudieran o no estar contagiados estén a resguardo y que no se expanda el contagio, esa es la preocupación de todo el equipo de salud”, opinó el intendente.

“La gente opina, quiere saber, es lógico, pero nosotros tenemos que ver cuantos elementos podemos poner a la situación para poderlos salvar. Creo que fue una decisión acertada restringir las actividades dentro del hospital por parte del secretario de Salud y los directores del nosocomio, ya está en juego la salud de la gente, los enfermeros y las mucamas”, dijo.

“Lo que nos queda es seguir trabajando muy unidos, con mucha conciencia, con los pies sobre la tierra, sin exagerar nada; tenemos que agudizar todo el trabajo el ingenio o lo que sea para que nos pase lo menos posible”, pidió Sánchez.

“En el primer caso, tuvimos suerte que no hubo contagio en este segundo se están analizando a quienes estuvieron más cerca de esta señora y veremos si dan positivo o no, pero seguiremos poniendo la lupa en ese grupo de gente que pueda estar afectado, que digan la verdad, que digan si estuvieron o no con ellos y ahí afectaremos los recursos que tenemos para hacer que no afecten demasiado a las personas que lo tienen y que no se contagia la gente”, manifestó.

“Es muy importante que la gente este sabiendo, que la gente se cuide, se lave las manos, use barbijo, mantenga la distancia,. Estamos bastante bien porque la gente necesita seguir trabajando, y en ese juego de la salud, el trabajo y la economía precisamos la comprensión de todos, que estemos muy unidos ante estas cosas que no son una pavada, porque el mundo está preocupado por ello”, finalizó.

Volver