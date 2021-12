Coronavirus cepa Ómicron: “Debemos cumplir con las dosis de vacunas” dijo Guerra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que una nueva mutación del coronavirus es una “variante de preocupación”. La variante, que recibió el nombre de ómicron, fue reportada a la OMS por primera vez desde Sudáfrica el 24 de noviembre. Una “variante de preocupación” es la categoría más alta dentro del listado de variantes de covid creado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, todavía no existen datos claros sobre su impacto en la vida real. No se conoce con certeza si se propaga más rápido, si hace que las vacunas o los medicamentos sean menos efectivos o si conduce a una enfermedad más grave.

Al respecto, el Secretario de Salud municipal, Dr. Gabriel Guerra, dijo: “sobre la variante de coronavirus, Omicron, es poco lo que se conoce, seguramente en las próximas semanas sabremos más de ésta cepa. En primer lugar hay que tomar precauciones, hasta tanto se tenga más conocimiento de esta variante, hay que extremar los cuidados. Esto nos dice a las claras que la pandemia aún está vigente, estamos ante una cepa altamente contagiosa, y mutante, pero hasta ahora pareciera que las vacunas que existen la controlarían, y a la fecha no se han conocido fallecimientos por esta cepa”.

A nivel local, el Funcionario de salud manifestó: “desde hace varias semanas en nuestro país se está dando un aumento leve pero sostenido de casos y en nuestra ciudad tenemos varios activos, y esto se debe fundamentalmente a la alta movilidad de la población y un poco se han perdido las medidas de cuidado. Necesitamos seguir cuidándonos, es esencial la prevención, estamos aumentando las consultas e hisopados, y me preocupa que la población no tome conciencia que debe vacunarse, existen casos que han desestimado la segunda dosis ante una situación epidemiológica más controlada, pero pido que todos cumplan con los objetivos de vacunación, es la mejor forma de poder de alguna forma controlar la situación. Recordemos que es vital la higiene, el uso del barbijo, evitar conglomerados de personas, acercarse a control ante cualquier síntoma, preguntar a sus médicos de cabecera sobre cuidados extremos, y todo lo que sea necesario para cuidarnos entre todos”.

