Coronavirus: confirmaron dos nuevos casos en Tres Arroyos

22 octubre, 2021 Leido: 133

La Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos confirmó hoy dos nuevos contagios de Covid-19, mientras que informó que no se otorgaron altas. Los casos activos en el distrito ascienden a cinco y no quedan estudios de PCR pendientes.



Este viernes se recibieron los resultados de 123 hisopados, de los cuales dos fueron positivos y 121 negativos. No hay personas internadas con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado 7.130 casos, de los cuales se han recuperado 6.891, se descartaron 16.758 muestras de PCR y han fallecido 234 personas.

