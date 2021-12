Coronavirus: confirmaron otros 10 casos y Guerra expresó la preocupación del sistema sanitario

14 diciembre, 2021

La Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que este martes se recibieron los resultados de 38 hisopados, de los cuales 10 fueron positivos y 28 negativos a Covid-19. Además, reportó que una persona recibió el alta médica. El distrito registra 33 casos activos.



En tanto, se indicó que quedan 15 estudios de PCR pendientes. En cuanto a los pacientes internados en sala Covid, hay tres en la Clínica Hispano, dos son casos sospechosos.

Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado 7.201 casos, de los cuales se han recuperado 6.934, se descartaron 19.356 muestras de PCR y han fallecido 234 personas.

Las palabras del Secretario de Prevención y Salud

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Gabriel Guerra, a través de un mensaje de audio, expresó que “quería compartir con ustedes cierto grado de preocupación que tenemos todos aquellos que trabajamos en el sistema sanitario acerca de la situación actual de la pandemia en la que estamos inmersos. Como muchos saben ha habido un incremento de casos durante estas últimas semanas, situación que se dio no solo en nuestra ciudad sino también a nivel nacional”.

El funcionario explicó que “la preocupación, sobre todo, está basada en que nuestra vida debe continuar y se acercan fechas en las cuales muchos acontecimientos culturales y tradicionales caros a nuestros afectos se van a realizar: las fiestas de egresados, los actos de fin de año, los viajes, las vacaciones, las fiestas de Navidad y de fin de año. Creo que es importante para poder disfrutarlas de la mejor manera posible que cada uno de nosotros vuelva a reforzar y nos distraernos en las medidas de prevención que tanto bien nos hacen”.

“Hemos visto como el avance de la campaña de vacunación ha generado y evidenciado una disminución de la internación y de casos graves pero no basta con eso para poder seguir avanzando en la finalización de esta pandemia. Tenemos que continuar, independientemente de la realización de todas aquellas actividades que queremos hacer, con estas medidas de cuidado: no dejemos de usar el barbijo, sigamos con las medidas de higiene, tratemos de no asistir a lugares donde haya mucha concurrencia, de no ser imprescindible y prestemos mucha atención si tenemos que viajar o recibimos gente de viaje”, agregó.

Guerra subrayó que “ante la presencia de síntomas no dudemos en consultar y en realizar el estudio de PCR porque de esa forma obtendremos un diagnóstico precoz y un aislamiento que será importante para reducir las redes de contagio”. En ese sentido, solicitó que “sigamos trabajando entre todos para que podamos, como en estos momentos, disfrutar de aquellas actividades que tanto queremos hacer, tanto sociales, deportivas y culturales como las que económicamente también son necesarias en nuestra vida. Prestemos atención, concentrémonos durante este tiempo nuevamente en todas aquellas medidas de cuidado que supimos incorporar”.

Por último, pidió “a aquellos que no accedieron a la vacunación que lo hagan. Recuerden que hoy podemos recibir la primera dosis en forma libre y, a partir de este viernes, a la segunda, más allá de los turnos otorgados. También se está realizando la aplicación de la tercera dosis. No dejemos pasar esta oportunidad por cada uno de nosotros y los que tenemos al lado”, concluyó.

