Coronavirus: “Debemos ser optimistas, cuidarnos y cuidar al otro” dijo Guerra

El Dr. Gabriel Guerra, Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, opinó en contacto con LU 24, sobre el avance de contagios por coronavirus en todo el país, luego de la última estadística difundida por el Ministerio de Salud.



El funcionario municipal expresó que está “un poco mirando con preocupación, como ya lo veníamos viendo desde hace 30 días, y creo que esta situación estacional es un poco lo que sucedió en diciembre del año anterior, y en el comparativo estamos con números superiores”.

“Compromiso y empatía”

“Creo que la gente tiene que reflexionar es que no queda otra cosa que extremar las medidas de prevención ya que las medidas restrictivas no van a ser dudables y creo que tenemos un vacío, no solo a nivel de lo que las autoridades pueden sugerir e indicar desde el punto de vista sanitario; nos queda que la gente vuelva a tener presente la situación de riesgo en pandemia y el compromiso y la empatía con aquellas personas que pueden correr mayor riesgo”, reiteró.

“Las Fiestas cercanas favorecen la situación”

“No podemos manejarnos con el temor, es lo peor porque el miedo paraliza, confunde para que loa gente tome las medidas más sensatas, creo que hay que tener en cuenta que era previsible el aumento de casos, obviamente nos está cercano el hecho de las celebraciones de las Fiestas, la finalización del año, comienza la temporada, en la cual la gente empieza a tomar su descanso anual y son elementos que favorecen la situación, lo favorable es que si bien hay pacientes que ingresan a internación o a la terapia intensiva es bajo en proporción a la cantidad de casos por el avance de la vacunación”, relató.

“El coronavirus sigue presente, no debemos perder eso de vista”

“Debemos no perder de vista que el coronavirus sigue presente, que es una enfermedad de riesgo y que tenemos la vacunación para evitar los casos graves o fatales y no perder de vista que tenemos que continuar con las medidas de prevención, es fundamental el uso de barbijo, el elemento prioritario a no perder de vista nuestros hábitos como las medidas de higiene, y como quizás no se suspendan los eventos, tengo la posibilidad de no ir, de no acompañar a los familiares, pero con la grandeza de entender que los estoy protegiendo, el sistema no está saturado pero tenemos que tender a que esto no suceda y no se tensione en cuanto a la posibilidad de poder seguir a estos pacientes y elaborar el seguimiento de los contactos estrechos y realizar los aislamientos correspondientes, que es lo que más tiempo lleva y debemos tener en cuenta que la pandemia hoy no tiene fecha de vencimiento, es probable que tengamos una situación endémica, para que el virus se convierta en una afección respiratoria más y se vaya debilitando y otros seres a los que dirigirse que pueden ser otros mamíferos y permanecer latente y continuar viviendo como antes de estos sucesos”, explicó.

“Cuando el aumento de casos es exponencial es igual el derrumbe y la baja, y cuando es en casos de meseta lenta la baja es de meseta lenta” dijo Guerra y advirtió que “a veces este tipo de comportamiento lo que logra es que baje y el impacto es menor, con relación a la baja en Sudáfrica se piensa que esta variante – por la Ómicron – estuvo circulando mucho antes que esta descripción”, dijo.

“Debemos ser optimistas, cuidarnos y cuidar al otro”

“Debemos ser optimistas, porque sabemos que la campaña de vacunación se amplió y logro disminuir la mortalidad, y cada vez que la población entendió, adhirió y cumplió con las medidas de prevención es alentados y hemos podido controlar estos brotes”, sostuvo.

“No somos una isla”

No somos una isla, pero probablemente en un par de semanas habrá situaciones que preocupen pero ya sabemos que hacer: si hay síntomas, que se testeen o se aíslen, y aquellos que no estén de acuerdo con la vacunación que consulten con su médico pero que adhieran, no importa el número. Nos están faltando 1500 personas que no han recibido la primera dosis pero estamos por encima del 95% y hay 6000 que no han concurrido a completar la vacunación, y que tienen que aprovechar: es el momento de hacerlo, y obviamente para los eventos de festejos que se acercan, la recomendación es cuidarnos y cuidar al que tienen al lado”, finalizó.

