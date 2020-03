Coronavirus: el Delegado de Lago Moreno sostiene que resta frenar la actividad turística

18 marzo, 2020 Leido: 27

Desde Lago Moreno, localidad lindera a San Carlos de Bariloche, el delegado comunal Claudio Otano, describió la situación en medio de la pandemia de Coronavirus.

Otano afirmó que “se ha prohibido el alojamiento de turistas extranjeros, la frontera con Chile está cerrada, que es la línea más cercana de afluencia turística vía automóvil y todavía no se ha tomado la decisión de una cuarentena general, creo que es una medida que va a aparecer en cualquier momento. Nosotros estamos haciendo un seguimiento a turistas que por ahí llegan de Calafate, y dan vueltas por ahí, ahora yo estoy yendo a Colonia Suiza, donde también hay muchos turistas, por lo que estamos promocionando que no vengan de vacaciones en este fin de semana largo, y a los habitantes de las localidades que no lo tomen como turístico, sino que permanezcan aislados”.

“Tenemos un solo caso sospechoso, que no ha dado resultado, hubo otro que salió negativo pero creemos que es inminente que haya casos positivos, es una ciudad en la que viene gente de todo el mundo, incluso trabajadores del ski que han estado en Europa en el invierno del hemisferio norte, están llegando y se ponen en cuarentena”, expresó.

“Me preocupa que no se ponga en cuarentena apersonas que llegan como una pareja de alemanes que viaja por la Patagonia, con chicos, y se bajan para hacerles el control, son asintomáticos y siguen viaje, por lo que se ha decidido no alojar extranjeros en hoteles, por lo que deberán volver a Buenos Aires y de ahí a sus países de origen”, relató Otano.

“Tenemos un bajón grande en estos momentos, pero viene mucha gente también por suerte no son tantos; se ha restringido la actividad para la Fiesta del Chocolate para evitar las aglomeraciones de público, estamos restringiendo la permanencia en Pub y confiterías al 50 %, la gente espera entrar a comercios respetando el metro y medio de distancia; son medidas que van en concordancia de lo que hacen Provincia y Nación; si no trabajan los comercios se corta la cadena de pagos y quien no lo abre no tiene ingresos para dar a comer a su familia; la cuarentena sigue siendo voluntario a conciencia”, dijo.

“Respecto a la atención sanitaria, sostuvo: “ no sé qué ciudad, salvo Capital Federal, tenga la capacidad para alojar infectados; creo que en cada ciudad, todos tenemos la cantidad de camas para la contingencia pero de avanzar el brote, seguramente va a colapsar el sistema”.

