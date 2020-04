Coronavirus en Argentina: Alberto Fernández prorrogó la cuarentena hasta el 10 de mayo pero flexibiliza las salidas de los hogares

El presidente Alberto Fernández anunció desde la Residencia de Olivos la extensión de la cuarentena “administrada” hasta el próximo 10 de mayo inclusive, mientras se analiza “exceptuar nuevas actividades regionales”. Además, el Presidente confirmó que a partir del lunes se podrán realizar salidas breves de hasta una hora y en un radio de 500 metros.

En un mensaje grabado, el mandatario anunció que en todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes continuarán con el aislamiento tal como fue hasta ahora, mientras que donde vivan menos de 500 mil habitantes podrían quedar exceptuados en caso de que cumplan con 5 requisitos:

1) Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días,

2) Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta,

3) Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional,

4) El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido,

5) La zona geográfica no podrá estar definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.

“Si alguno de estos indicadores no se cumple, el departamento o partido no podrá avanzar con la excepciones”, aclaró el primer mandatario.

Por otro lado, Fernández detalló que todas las personas -incluidas las que integran grupos de riesgo- podrán realizar salidas de esparcimiento durante una hora, a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene.

Además, insistió en que seguirán suspendidos:

-Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

-Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros.

-Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.

-Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.

-La Administración pública funcionará con dotaciones mínimas.

En tanto, las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros y el ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario. El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúa sin autorización para funcionar.

Alberto Fernández insistió en que el Gobierno nacional está siguiendo un plan que el Ministerio “diseñó desde el primer día”.

“Todos este tiempo escuché decir que estas medidas son resultado de un plan que vamos llevando sin ton ni son. Nosotros nos fijamos una serie de objetivos y, a medida que los fuimos alcanzando, pasamos a diferentes etapas. Hemos pasado de una aislamiento total a un aislamiento administrado (con 75% de la gente se preserva en cuarentena) y ahora empieza esta tercera etapa: dejamos en manos de las autoridades provinciales el manejo de las actividades que se pueden abrir”, detalló.

Según los datos que compartió el Gobierno, durante los primeros días de la pandemia la cantidad de casos se multiplicaba cada 3,3 días. El 12 de abril, cuando se prorrogó el aislamiento, los casos se multiplicaban cada 10,3 días. “Hoy, 25 de abril, el contagio se multiplica cada 17 días”, señaló.

Desde la implementación de la cuarentena, se compraron 700 respiradores, 200 ecógrafos, se sumaron más de 11.500 camas al sistema de salud y se reforzó el personal de salud con 4 mil médico, enfermeros y técnicos adicionales.

Por último, el Presidente reconoció que “mucha gente honestamente está preocupada por volver al trabajo y abrir la actividad económica” y le pidió especialmente a los empresarios que “tomen todos los recaudos necesarios para minimizar los contagios en los lugares de trabajo”. Para eso, insistió en que “minimizar el uso del transporte público” es esencial.

