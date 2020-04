Coronavirus en la Argentina: confirmaron diez nuevas muertes y 124 casos en las últimas 24 horas

28 abril, 2020 Leido: 69

El Ministerio de Salud de la Nación registró este martes diez nuevas muertes por coronavirus y 124 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4127 y las víctimas fatales suman 207.

Del total de esos casos, 909 (22%) son importados, 1.766 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 984 (23,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Las personas que murieron en el último días son 8 mujeres, cinco de 87, 80, 83, 69 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 84 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 85 años, residente en la provincia de Córdoba, y otra de 70 años residente en la provincia de Neuquén; y dos hombres, uno de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

De los 124 casos nuevos, 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48 de la provincia de Buenos Aires, 13 de Río Negro, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 1 de Tucumán, 1 de La Rioja, 1 de Mendoza y 1 de Santa Fe.

Esta tarde se confirmó la muerte de otra trabajadora del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Elena Rojas, de 62 años, falleció en el Sanatorio San Carlos, recientemente intervenido por el Estado después de comprobarse una larga lista de irregularidades en el manejo de la pandemia.

Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus.

En el reporte matutino, el Ministerio de Salud comunicó que durante la jornada del lunes fueron realizadas 1.700 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 53.600 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.181,2 muestras por millón de habitantes.

También que, hasta hoy, el número de casos descartados es de 41.559 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años. A la fecha, el total de altas es de 1.162 personas.

Después de prolongar la cuarentena obligatoria hasta el domingo 10 de mayo, el presidente Alberto Fernández habilitó las actividades recreativas. “No podemos mantener a la gente en un encierro eterno. Queremos preservar la salud de la gente y eso implica también preservar la salud psicológica. La línea 911 recibió muchos pedidos de atención psicológica y eso hay que tenerlo en cuenta. En los últimos días hubo cierto relajamiento social del que todos hablamos y eso no es ni más ni menos que el reclamo de tener algún tipo de permiso para salir a la calle”, sostuvo este lunes.

La ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba decidieron conjuntamente no habilitar las salidas. Estas cuatro provincias nuclean casi el 70% de la población del país y sus dirigentes consideraron que es importante mantener un alto grado de cohesión. Por eso entendieron que era importante comunicar en forma conjunta. “Hay que mostrarse unidos y firmes en cómo debe seguir la cuarentena”, explicaron a Infobae.

En las últimas horas, al listado de provincias que decidieron no habilitar las salidas se sumaron Tucumán, Corrientes, Salta, Misiones y Mendoza.

El gobierno porteño siguió con atención el movimiento de la cifra de contagios diarios de coronavirus en el país durante la semana pasada. Uno de los datos más alarmantes es que casi 8 de cada 10 infectados no lo saben ni lo sospechan.

El dato surge del último informe epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud porteño. Allí se señala que del total de pasajeros con coronavirus positivo aislados en hoteles, el 76.7% no presentó ninguna sintomatología.

En el mundo se registraron 3.094.829 contagios por coronavirus, de los cuales 215.461 personas fallecieron y 920.044 lograron recuperarse.

