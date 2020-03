Coronavirus en San Cayetano: desmiente audios de WhatsApp sobre su familia (video)

Darío Forte, esposo de la mujer que padece coronavirus en San Cayetano, grabó un video en el que desmiente las versiones difundidas a través de audios de WhatsApp.

“Mis padres no fueron a Ushuaia como dicen, son todas mentiras, como lo que mi señora no cumplió la cuarentena y anduvo con gente. Todas mentiras”, recalcó.

Y explicó que “a mí me hicieron el hisopado hoy y para el miércoles o jueves va a estar el resultado”.

“Nosotros (tienen dos hijas) estamos conviviendo con ella y para la salud pública somos positivos, por eso estamos aislados y sin contacto con nadie. Todo lo que están diciendo hasta ahora es mentira“, enfatizó el joven, que trabaja en Necochea, en un mensaje dirigido a sus compañeros de trabajo que circula por las redes sociales.

