Coronavirus en Tres Arroyos: Dos casos negativos, pendientes otros dos y sin sospechosos

11 julio, 2020 Leido: 587

El Secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra dio a conocer el informe diario sobre la situación por coronavirus en el distrito, y afirmó que de los cuatro casos sospechosos, dos de ellos dieron negativo, se espera el resultado de otros dos, y este sábado no se registraron nuevos casos.



“Tenemos que continuar con el esfuerzo del distanciamiento social, el uso de barbijos y medidas de higiene, para poder controlar la cadena de contagio para que el coronavirus no ingrese a la ciudad, son medidas efectivas por lo realizado hasta el momento; sabemos que en la región se vienen incorporando nuevos casos en los últimos días, como la zona de Bahía Blanca, Mar del Plata y Olavarría, por lo que tratemos de no circular hacia esos lugares y a quienes por razones laborales, y se desempeñan en transportes, sabemos que están haciendo las cosas bien, por lo que los instamos a que deben seguir haciéndolo”, expresó Guerra.

“Es una etapa fundamental para que cada uno ponga el máximo esfuerzo de sí, para que cada uno asuma su compromiso con el resto de la comunidad”, manifestó.

Volver