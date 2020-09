Coronavirus en Tres Arroyos: se suman 4 casos positivos y dieron de alta a 13 pacientes

El Dr. Gabriel Guerra, Secretario de Prevención y Salud emitió el informe diario respecto a la situación del distrito por el COVID 19, e indicó que este sábado se recibieron informes de 16 pacientes, “de los cuales 4 dieron positivos y 12 fueron negativos”.



“Tenemos 413 casos descartados, 37 pacientes en total desde el inicio de la pandemia, pero lo importante es que hoy pudieron ser dados de alta 13 pacientes”, destacó el funcionario, quien a su vez sostuvo que “se encuentran cursando la enfermedad en forma activa, 12 personas y quedan en estudio 28 pacientes, internados en Sala COVID hay 2 personas, el resto en su domicilio”.

“Sigamos insistiendo en el Distanciamiento Social, en disminuir los contactos sociales, en no realizar reuniones ni encuentros familiares amplios; creo que todos queremos frenar esta cadena de contagios, no queremos que nadie se enferme y no queremos perder a ningún ser querido tampoco”, expresó Guerra.

“Todos los resultados que hagamos en estos días veremos los frutos las semanas siguientes; no pretendamos en este momento resultados inmediatos y tenemos que hacernos a la idea que tenemos que convivir y vivir la nueva normalidad durante un largo tiempo”, concluyó.

