Coronavirus en Tres Arroyos: se sumó otro caso sospechoso

9 mayo, 2020 Leido: 507



El secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra en su habitual informe sobre la situación por coronavirus en el distrito, indicó que “aún no se han obtenido resultados del paciente sospechoso del viernes, y que este sábado se agregó otro, permaneciendo ambos bajo control, estables e internados en la sala COVID”.

“Seguimos controlando en forma ambulatoria a 185 personas en aislamiento sanitario por haber regresado de lugares de circulación virósica”, dijo.

Salidas de esparcimiento: “La experiencia fue satisfactoria”

Guerra sostuvo respecto al primer día de las salidas de esparcimiento habilitadas por el municipio, que “hoy comenzamos a evaluar las mismas, y creo que la experiencia fue satisfactoria de acurdo a lo que hemos podido evaluar, hay disciplina y conducta por parte de la mayoría de la población y esto es satisfactorio porque son conductas de higiene y disciplina que vamos a tener que mantener más tiempo, lo importante es empezar a tomar la costumbre de convivir con esta idea de distanciamiento, de higiene y debemos insistir en el uso de los barbijos; medidas que sanitariamente no van a servir para prevenir el coronavirus sino también de otras enfermedades infectocontagiosas”.

“Es fundamental cuidarnos y cuidar al otro”

“Hemos visto a personas que no utilizan el barbijo, hemos visto algunas reuniones y falta de distanciamiento, que son entendibles pero no están permitidas y no deberíamos de realizarlas pero el resto fue una demostración de orden de responsabilidad y de compromiso, creo que es así como tenemos que comportarnos es fundamental que asumamos el derecho a cuidarnos y la obligación de cuidar al otro”, finalizó el funcionario.

