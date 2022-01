Coronavirus en Tres Arroyos: suman 5 nuevos contagios. Hay un internado en Sala COVID

En su habitual informe, la Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos indicó que este sábado se recibieron 33 muestras de PCR, de las cuales 5 resultaron positivas y 28 negativas a Covid-19. No se otorgaron altas, y de esta forma, el total de casos activos en el distrito asciende a 56.



En Sala Covid del Hospital Pirovano hay una persona internada y no hay alojados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, se indicó que no hay casos pendientes de resolución.

La estadística desde el inicio de la pandemia da cuenta que se diagnosticaron 7.423 casos, se recuperaron 7.028, se descartaron 20.340 y fallecieron 234 personas.

