Oscar Almeyda había contraído Covid-19 y permanecía internado en el Hospital Pintos de Azul. El papá del ex jugador de la Selección Argentina tuvo una destacada trayectoria como entrenador en el fútbol local. La noticia fue confirmada por la madre del ídolo de River Plate que también está internada por coronavirus.

La muerte de Oscar generó una gran conmoción en la localidad de Azul. El padre de Matías tuvo una destacada trayectoria como entrenador de divisiones inferiores y primera división en el fútbol local.

La noticia fue confirmada en redes sociales por su esposa, Silvia Calcagno. “Mientras estoy en la cama del Hospital recuperándome de COVID se me murió mi marido Oscar Almeyda”, relató.

“No puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas”, expresó su mujer que además dijo “destrozada” por la noticia.

Matías Almeyda, ex jugador de River Plate y la Selección Argentina, se encuentra dirigiendo al San Jose Earthquakes de la Major League Soccer, Estados Unidos.

