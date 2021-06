Coronavirus: General Lamadrid también muestra tendencia a la baja en casos activos

General Lamadrid también muestra tendencia a la baja en los casos por el COVID 19, luego del rebrote ocurrido en el fin de semana largo del 25 de mayo, con 200 casos. Actualmente son 222 los activos, hay 5 pacientes internados y se registraron 3 fallecimientos de vecinos, según dijo a LU 24 el intendente de ese distrito, Dr. Martín Randazzo.

“Estamos tratando de sobrellevar esta situación que es muy difícil, con mucha incertidumbre, con mucha incongruencia en lo que ocurre y las medidas que nosotros tomamos”, dijo Randazzo, y sostuvo que “la vacunación va bien y esperemos que cuando pueda terminar este brote podamos pasar el invierno con una enfermedad menos grave”.

“El número de contagiados es muy alto, pero también es cierto que tenemos el índice de letalidad más bajo de toda la región, y tenemos un porcentaje de internación que no se correlaciona, es más bajo que lo habitual; se ha usado Ivermectina por lo que eso puede hacer que baje la agresividad de la enfermedad y los niveles de contagio, ya que ante la cantidad de casos el porcentaje de internados debería ser mayor”, manifestó, destacando que “la Ivermectina tiene pocos efectos adversos, y puede disminuir la transmisión y puede bajar la gravedad de la enfermedad”.

“Cuando el arco científico la avale no será nuestro tiempo”

“El planteo de la comunidad se generalizó; yo estoy tomando Ivermectina; se la administre a mis padres, que son personas mayores, pero creo que cada uno debe consultar con su médico la decisión de tomarla, que sea individual, y ver cuáles son los riesgos que tomamos, pienso que cuando todo el arco científico la avale no la vamos a poder usar nosotros sino los próximos cuando tengan una pandemia. Estoy convencido que a nosotros nos ha dado resultado; no hay nada en esta situación que sea absoluta, sino que es una sumatoria de cosas, lo único que nos lleva superar la misma es la vacuna pero necesitamos otras cosas, con actividades deportivas, comiendo sano. El sistema inmunológico pienso como ciudadano se nutre de muchas otras cosas, por eso es muy contradictoria esta pandemia, todas las medidas que tomamos van en contra de nuestra especie, la soledad, el encierro, el no poder dar un beso un abrazo: tengo un hijo de 7 años que no ha podido ir a la escuela”.

Respecto a la administración del ibuprofeno inhalado, Randazzo sostuvo: “no lo hemos usado de manera organizada, no tenemos experiencia, y como para decir que puede ser una salida, el cannabis, que tiene un montón de beneficios; sé que hay cosas dando vueltas pero no serían de primer orden; nosotros como gobierno tenemos que generar cada vez más responsabilidad para que nuestra gente se entusiasme, poder ser nosotros criteriosos para evitar contagiarnos y seguir vacunando, la salida para este gran problema que nos golpea de todos lados”.

Las obras

El jefe comunal lamadritense, finalmente expresó, respecto a las obras en su distrito: “Estamos haciendo diez cuadras de hormigón con el plan Argentina hace, también iluminación, cordón cuneta, asfaltos en caliente; se están construyendo viviendas y obras con el ENHOSA para renovar el agua de nuestro pueblo, para mejorar el hábitat y la convivencia, son obras importantes para que podamos disfrutar de las cosas interesantes y también para no perder de vista a pesar de la pandemia somos generadores de impacto, soy intendente porque quiero profundamente a nuestra gente, para hacer de nuestro pago chico un lugar para vivirlo de manera armoniosa y con mucha prepotencia de trabajo”.

