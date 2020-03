Coronavirus: Gobierno anuncia un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para los sectores más desprotegidos

El Gobierno Nacional anunció un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para trabajadores independientes informales y monotributistas de las categorías más bajas que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el Presidente para disminuir el avance del coronavirus COVID-19 en el país, no tienen posibilidades de sostener su trabajo.

La medida beneficiará a 3,6 millones de familias que tienen un único ingreso vinculado a este trabajador independiente.

Así lo informaron esta tarde los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, desde la Residencia de Olivos.

“La semana pasada anunciamos medidas para proteger al trabajo y medidas de transferencia directas de ingresos. Hoy estamos completando esas medidas con la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia”, sostuvo el ministro Guzmán.

“Lo que estamos haciendo es asegurarnos que todas las personas que viven en Argentina queden protegidas en esta situación de crisis”, acotó.

Se trata de un pago único “pero que podría repetirse si la situación lo amerita”, precisó Moroni. El titular de la cartera laboral puntualizó que: “Los requisitos son ser argentino nativo o naturalizado o residente legal con más de dos años, no poseer otro ingreso, ni tener un patrimonio importante, tampoco tener renta financiera”.

Aclaró el ministro que el beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo “porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La AUH apunta a atender a los hijos menores, este ingreso a atender esta situación de pérdida de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria”.

El trámite se realizará íntegramente online. “El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla. Tienen que ver las normas que van a ir sacando la Anses y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página donde van a tener que inscribirse”. Indicó que los beneficiados tendrán un plazo de 10 o 15 días para llenar esa inscripción vía internet, “y a partir de esa fecha se fija la fecha de pago”.

Moroni explicó que la web estará operativa en los primeros días de abril.

El objetivo del paquete anunciado es paliar el impacto económico, sanitario y social de la cuarentena en especial en los sectores más postergados.

