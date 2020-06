Coronavirus: “Gracias al plasma convaleciente y al tratamiento del hospital me recuperé”

Una paciente de covid-19, Bárbara Piccardi, estuvo internada en grave estado y logró recuperarse gracias a la donación de plasma convaleciente, tratamiento que se está concretando con éxito en nuestro país.

“Recibí la donación de Marisol San Román. Gracias al plasma y al tratamiento que me dieron en el hospital donde estuve internada me recuperé. Estuve 12 días con respirador y muy grave”, sostuvo.

Indicó Bárbara que es oriunda de Avellaneda. “Tengo 31 años. Es muy importante que pacientes recuperados hagan esta donación, porque con una donación podes ayudar a sanar a dos o tres personas que estén afectadas. Estuve muy mal; casi un mes internada y por suerte me pude salvar”.

Recordó en diálogo con nuestra emisora que el 13 de abril comenzó a sufrir dolores de cabeza y a presentar fiebre. “Llamé al 148 me preguntaron si tenía obra social, y que me comunicara con la misma para seguir los pasos. Con la mutual me hicieron video llamada y me recetaron paracetamol. Al ver que no mejoraba, vino el médico y activaron el protocolo. Yo soy empleada en un hospital público, donde creo que me contagié porque tomaba todos los recaudos. Sin embargo me contagie igual. Algunos compañeros se contagiaron también, pero no estuvieron graves como yo. Yo vivo con mi mamá y mi hermana y se aislaron y no se contagiaron”, sostuvo.

Destacó Bárbara la atención médica recibida. “Después de pasarme a sala común, estuve otros 14 días aislada y ahora me dieron el alta. Hoy estoy en casa recuperándome. Estoy con kinesiología para recuperar los músculos. Aún no doné plasma, porque no estoy recuperada del todo, pero claramente lo haré cuando pueda”.

