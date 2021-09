Coronavirus: Guerra confirmó que los casos disminuyen de forma sostenida

Tras encabezar la reunión de este miércoles del Comité de Crisis, el secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, afirmó que “seguimos contentos por la sostenida disminución del número de casos tanto a nivel nacional como regional y en nuestra ciudad. También un dato más que alentador es la estabilización y disminución del número de fallecimientos y del de pacientes que se encuentran internados en Terapia Intensiva”.

El funcionario indicó que “la semana anterior habíamos tenido un llamado de atención porque en 48 horas hubo un aumento del número de detecciones de casos que nos hizo mantener alertas pero fue algo transitorio. En esta última semana seguimos sosteniendo un índice de positividad muy bajo, el 8,1%”.

En tanto, recordó que “nuestro centro de testeos sigue funcionando todas las mañanas. La gente puede acercarse ante la duda de presentación de síntomas, porque sabemos que hoy por hoy el aislamiento de las personas positivas es fundamental para mantener este descenso del número de casos. El testeo se realiza de forma gratuita y el resultado está en pocas horas”.

Sobre la campaña de vacunación, Guerra dijo que “es importante que la gente sepa que en todas las localidades, a través de las delegaciones y de los centros de salud, a aquellas personas que no puedan acercarse al vacunatorio se les va a arbitrar los medios para que puedan hacerlo, incluso si tienen el turno vencido. Eso es coordinado desde mi propia Secretaría, el número de teléfono para comunicarse es 439271”.

Guerra agregó que “si hemos tenido algunas dificultades, que nos enteramos por los medios, en Reta. A raíz de eso, hoy a la mañana me comuniqué con la Delegación, el centro de salud y la trabajadora social del lugar y no debería haber ningún tipo de dificultad porque hemos acordado con la empresa de transporte que hace tres veces por semana el traslado y se mantiene el pago para poder venir a vacunarse. La gente tiene que informarnos de esa situación, a través del centro de salud de la localidad, y la trabajadora social tiene en sus manos los vales. No hay motivo para que no se pueda resolver el problema”, finalizó.

