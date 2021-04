Coronavirus: Intensivistas advierten que la edad promedio de pacientes en terapia es de 53 años

Los especialistas, médicos e infectólogos lo vienen avisando y un informe de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas (SATI) al que tuvo acceso TN.com.ar lo confirma: la mayoría de las camas del sistema de salud está ocupada por pacientes jóvenes con coronavirus, que tienen un alto requerimiento de asistencia respiratoria. En promedio, la edad de los internados es de 53 años.

Pero la baja edad de quienes requieren de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no es la única preocupación, también alerta que el 90% está ocupado y que la mitad corresponde a pacientes con otras patologías que no son coronavirus. Además de la sobrecarga de trabajo sobre médicos, kinesiólogos y enfermeros y la falta de algunos insumos, como sedantes.

Si bien el informe de la SATI corresponde a UTIs que participaron voluntariamente del relevamiento, es una foto de lo que sucede a nivel país, con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que es donde más casos positivos se concentran y cuyo sistema está al límite de la saturación. De los 20.461 nuevos casos de coronavirus informados este lunes, 10.515 correspondieron a la provincia de Buenos Aires y 2296 a la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del sector privado de la salud consultadas por TN.com.ar confirmaron que la segunda ola los alcanzó con tratamientos de patologías graves que no se habían atendido en 2020, como tumores graves o agresivos (que empezaron a aparecer por la falta de atención), ACV y cardiopatías, y que requieren de entre 15 días a un mes de internación antes de liberar esas camas.

Ocupación de camas

En el informe de la SATI, del total país de 163 UTIs que participaron del relevamiento, 84 corresponden al sistema público, es decir el 52%, y 79 al sector privado, el 48%. En total representan 3332 camas. De acuerdo con los datos obtenidos, la tasa de ocupación alcanza el 90%, pero solo el 48% corresponde a pacientes COVID-19.

Pero si se toman los datos del AMBA, de 65 UTIs relevadas (51% públicas y 49% privadas, con 1350 camas) la ocupación alcanza el 95%. De ese total, el 64% corresponde a pacientes COVID-19.

La baja edad de los internados, con ese promedio de 53 años, provoca tensión en las UTIs, por un lado porque en el total país el 78% ya requiere de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y el 50% ventilación en posición prona (PP), es decir el suministro de soporte ventilatorio con el paciente acostado boca abajo. En el AMBA, el 81%, de ARM, y el 50%, de PP.

Por otro lado, que se trate de personas jóvenes significa que en su mayoría lograrán atravesar la enfermedad, pero a la vez demandará de más días de internación -según el sector privado ronda entre 30 a 40 días-, lo que provoca una escasa rotación de pacientes en un plazo acotado y, por consiguiente, menos capacidad de atender pacientes nuevos.

