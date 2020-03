Coronavirus: la última vez que Tres Arroyos estuvo en cuarentena fue en 2013

12 marzo, 2020 Leido: 716

La cantidad de infectados por el coronavirus crece día a día, en Argentina ya hay 31 personas que contrajeron la enfermedad y en este sentido el Gobierno decretó la emergencia sanitaria.



En este sentido se tomaron importantes medidas para evitar que la enfermedad se siga expandiendo. En nuestra ciudad, afortunadamente aún no hay casos confirmados, aunque es imposible no pensar en la última vez que la ciudad estuvo en cuarentena, en el año 2013 por la Gripe A.

El recuerdo de la cuarentena

Ese año, se reportaron al menos 24 casos de Gripe H1N1 y fallecieron 3 personas en Tres Arroyos, Alicia Rosana Alesahad, Mario Epherra y José Colman. Sólo uno de ellos era paciente de riesgo.

Desde el viernes 5 de julio de 2013 hasta el martes 9 de julio de ese año, en Tres Arroyos se decidió la prohibición del funcionamiento de bares, confiterías, gimnasios y otros espacios comerciales que generen un movimiento importante de gente. La ratificó un fallo del juez de Familia Diego Granda, que rechazó un recurso de amparo presentado por tres comerciantes que se sintieron perjudicados.

La batería de restricciones no alcanzó a las escuelas, que dependen de la gestión provincial y mantuvieron las aulas abiertas para los 9600 alumnos que componen la matrícula local, aun cuando el índice de ausentismo fue altísimo.

Las limitaciones para el funcionamiento de comercios alcanzaban a actividades que se desarrollaban en espacios cerrados e incluían entretenimientos tales como cine, teatro e incluso espectáculos deportivos en estadios cubiertos.

Los supermercados permanecían abiertos, lo mismo que las oficinas públicas. En gastronomía sólo funcionaban aquellos que tienen consumo al paso o envíos a domicilio. Por ejemplo, se podía comprar un café en una estación de servicio, pero no se permitía consumirlo en las mesas del local, bloqueadas con sillas apiladas unas sobre otras.

Volver