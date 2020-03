Coronavirus: “lo más importante es lavarse las manos”

El Dr. Alejandro Bronzieri explicó algunas cuestiones acerca del coronavirus, el cual llegó a 75 países y genera temor en la comunidad.

Aclaró el profesional de la salud, que se trata de una familia de virus extremadamente conocida, hace muchísimos años que los conocemos, hay siete identificados con este último, que ha tomado más notoriedad.

“Hubo virus en los que se ha generado una mayor mortalidad y no tuvo tanta repercusión. No es similar a la gripe A, es otro tipo de virus, es un resfrío que puede presentarse con un cuadro de fiebre, cefalea, puede acompañarse de diarrea o vómitos”, dijo en primer término el doctor Bronzieri.

“Hay pacientes que desarrollan neumonías bilaterales, que pueden ser graves y esto se da en personas inmunocomprometidas. Es un virus como cualquier otro que nos cruzamos habitualmente en las regiones invernales en un cuadro de resfriado común”, sostuvo.

En este sentido, Bronzieri, comparó al coronavirus con otras epidemias: “la realidad es que tuvimos un número de información mucho más alto que en otras ocasiones. En el año 2002 China tuvo una gran crítica por una situación similar y no informó cómo se debía”, sostuvo.

“El coronavirus normalmente se da en animales, precisamente en aves o murciélagos, no es casual que en China suceda esta cuestión. La transferencia del virus fue muy alta, se esperaba que esto sucediera porque China es un lugar ideal para que esto suceda”, indicó.

“Hoy el mundo quedó pequeño para las enfermedades virales, es posible que todos en algún momento estemos en contacto con el coronavirus, no hay que enloquecer frente a esto, es un virus que se está empezando a conocer, el planeta está preparado para conocerlo”, manifestó, al tiempo que destacó que “la tasa de mortalidad es del 2%, hay mucho más manejo de información y de desinformación también. Con los cuidados lógicos debería cuidarse y no extenderse”.

Respecto a las medidas de prevención, explicó que “el virus se contagia de persona a persona, lo que habría que hacer es intentar alejarse de personas enfermas, lo más importante es el lavado de manos, el virus no tiene herramientas para poder vivir, necesita estar en un animal o humano”.

