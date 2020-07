Coronavirus: Mario Gramisu destacó la integración del sistema de salud en el distrito

El médico tresarroyense Mario Gramisu, opinó a través de LU 24 respecto a la situación que vive el distrito en el marco de la pandemia, y destacó la actitud del gobierno municipal de integrar el sistema de salud público con el privado a poco de decretarse la cuarentena.



“Es un mérito del Intendente, de su gabinete, la oposición y todos los demás, porque el intendente escuchó, hizo las cosas como había que hacer, conoce el paño y el éxito está. Si Tres Arroyos tiene un caso de Covid, no se hagan problema, no se asusten, es bueno que haya algún caso, no olvidar que es una pandemia”, sostuvo el profesional.

Asimismo, y entre otros conceptos, Mario Gramisu opinó sobre la crisis económica provocada por la situación de cuarentena, y sostuvo que “hay 400 mil millones fuera del circuito económico, y no están dadas las condiciones para in verter, porque quieren poner un impuesto a la riqueza, en el medio de este tremendo despelote, quien puede, donde están los ricos de Argentina, son 13 familias que han ido para atrás. Yo soy un amante de la meritocracia, nada se puede hacer sin esfuerzo, a mí me inculcaron, estudiá, progresá y dale para adelante”.

“La parte fuerte política en la coalición de gobierno la aporta Cristina”

Gramisu relató: “no hay que subestimar al Presidente, ya que fue electo por una coalición; Alberto forma parte de un sector de la socialdemocracia peronista, Massa tiene lo suyo, y la parte fuerte política la aporta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que indudablemente, ha sido una de las políticas de los últimos años con mayor poder porque tener un 30 % en un puño de gente que la sigue queriendo y la sigue votando, significa que alguna condición, que le guste o no le guste a la gente, debe tener”.

“El 50% de los dólares que ingresan al país es de la producción agropecuaria”

El tipo de cambio se va deslizando, ya está el valor en 75 o 76 pesos el oficial, y el paralelo tocó los 140; cuando la brecha es tan grande sacamos los dólares de la producción agropecuaria, y nosotros castigamos al productor que es el único que del 50% de los dólares que ingresan al país es de la producción, sea carne, soja, trigo, por lo que Tres Arroyos es privilegiada”. En plena pandemia, la cosecha se hizo, fue mérito del intendente y de la dirigencia local”.

“Los inversores si no hay ajuste disparan al Uruguay”

Argentina es un país inviable, yo propongo que el ajuste venga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, creo que el Gobierno debe dar señales concretas, tener un gabinete corto con los mejores, que los hay, y creo que el Presidente no puede estar expuesto a dar conferencia de prensa todos los días, debe reconstruir el Ministerio de Economía, con un plan fuerte, para cumplirlo, integrar ministerios y tener una conducta de ajuste, porque los inversores no van a venir, disparan al Uruguay”.

