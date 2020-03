Coronavirus: médicos españoles advierten falta de información y solidaridad en los jóvenes del país

14 marzo, 2020

El médico youtuber de Granada, España, Jesús Candel, más conocido como “Spiriman”, compartió un nuevo video en las redes sociales en el que hace una dura crítica y llamado de atención a la juventud de aquel país que está actualmente sufriendo los fuertes embates del coronavirus. Asegura que no están bien informados y que no son solidarios. “Para ellos lo importante son ellos”.

Jesús Candel, indica en su video que ante esta situación los jóvenes se acercan a las guardias de los hospitales y solicitan el análisis establecido por protocolo, asegurando tener sospecha de coronavirus, cuando en realidad poseen síntomas gripales normales. “Para ellos lo importante son ellos”.

Remarcan que la prueba de coronavirus se hará solo a las personas que consideren que es acertado realizársela y que esta actitud representa una gran pérdida de tiempo para los profesionales que deben actuar en situaciones así.

“Hay que pensar más en los demás. Se necesita solidaridad. Le pedimos respeto a la gente joven de este país que vive en babia. No vengan a urgencias. No anden en la calle. Piensen en que les restan tiempo de atención a quien sí lo necesita”, advirtió.

Video gentileza de Daniela Manterola desde Málaga.

